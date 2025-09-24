L' artigianato fiorentino al Parlamento Europeo grazie a Confartigianato Imprese Firenze
Firenze, 24 settembre 2025 - Penko Bottega Orafa, Scarpelli Mosaici, Spezierie di Palazzo Vecchio, Pelletteria Artigiana Viviani, Same Decorazione e Bottega d’Arte Maselli – a Bruxelles, al Parlamento Europeo. Sono questi gli artigiani fiorentini che lunedì 22 e martedì 23 settembre hanno partecipato alla missione a Bruxelles organizzata da Confartigianato Imprese Firenze, portando così l’artigianato fiorentino al Parlamento europeo. La due giorni è cominciata con l’incontro con l'europarlamentare Dario Nardella, coordinatore S&D, membro Commissione AGRI e membro sostituto ITRE presso il Parlamento europeo, negli uffici di Confartigianato a Bruxelles, insieme ad Alice Lazioli, responsabile Affari europei, che ha raccontato il ruolo dell’associazione nelle politiche comunitarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: artigianato - fiorentino
Torna a Sesto Fiorentino un appuntamento imperdibile! In Via Cavallotti arriva Artefacendo, la mostra mercato che celebra la creatività e l’artigianato artistico. In contemporanea con il Mercato dei Fiori di Fiori in Fiera, la piazza si trasformerà in un colorat - facebook.com Vai su Facebook
L'artigianato fiorentino al Parlamento Europeo grazie a Confartigianato Imprese Firenze; Made in Italy. Torselli (FdI-ECR): “Inaugurata a Firenze la Casa del Made in Italy per valorizzare le eccellenze toscane”; Lucia Evangelisti Roster.
Artigianato e Palazzo 2025: oltre 100 maestri da tutta Europa si danno appuntamento al giardino Corsini - Dal 12 al 14 settembre per tre giorni il giardino Corsini a Firenze si trasforma nella culla dell'artigianato con Maestri selezionati ... Da intoscana.it
Perquisizioni «al Corriere Fiorentino»: il caso finisce al parlamento europeo - La vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, ha presentato infatti un'interrogazione alla Commissione Europea sulla vicenda della ... corrierefiorentino.corriere.it scrive