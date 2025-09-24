L' artigianato fiorentino al Parlamento Europeo grazie a Confartigianato Imprese Firenze

Firenze, 24 settembre 2025 - Penko Bottega Orafa, Scarpelli Mosaici, Spezierie di Palazzo Vecchio, Pelletteria Artigiana Viviani, Same Decorazione e Bottega d’Arte Maselli – a Bruxelles, al Parlamento Europeo. Sono questi gli artigiani fiorentini che lunedì 22 e martedì 23 settembre hanno partecipato alla missione a Bruxelles organizzata da Confartigianato Imprese Firenze, portando così l’artigianato fiorentino al Parlamento europeo. La due giorni è cominciata con l’incontro con l'europarlamentare Dario Nardella, coordinatore S&D, membro Commissione AGRI e membro sostituto ITRE presso il Parlamento europeo, negli uffici di Confartigianato a Bruxelles, insieme ad Alice Lazioli, responsabile Affari europei, che ha raccontato il ruolo dell’associazione nelle politiche comunitarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

