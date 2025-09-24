L’arte che unisce l’Italia in mostra all’Arsenale | Venezia celebra l’Alto Artigianato
Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre, all’interno dell’Arsenale prende vita la terza edizione del Salone dell’Alto Artigianato Italiano, una vera e propria esperienza sensoriale e culturale, narrazione viva di storie, materiali, manualità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: arte - unisce
Filosofarte: il progetto che unisce arte, filosofia e mecenatismo privato
“Voci sotto le Stelle” incanta Soriano Calabro: tra rovine, arte e spiritualità, un evento corale che unisce storia e comunità
Bibimbap: l’arte coreana del riso che unisce tradizione e sapori
Multicolor Festival: a Borgo San Dalmazzo l’arte che unisce le culture. Sabato 27 settembre, ore 21.00, presso l’Auditorium di Borgo San Dalmazzo, in programma lo spettacolo "Il silenzio degli Dèi" con Cheikh Ngom, incentrato sul racconto di storie di con - facebook.com Vai su Facebook
#Roma, #RiscartiFestival unisce arte e #riciclo fino al 5 ottobre a La Vaccheria - X Vai su X