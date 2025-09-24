L’arringa di Zelensky all’Onu | La pace dipende da armi ed alleanze
New York, 24 settembre 2025 – Nel suo intervento all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Volodymyr Zelensky ha esordito con un messaggio forte e diretto: “ Se una nazione vuole la pace deve ancora lavorare sulle armi ”. Ha quindi avvertito che “non la legge internazionale, non la cooperazione ma le armi decidono chi sopravvive”. Il leader ucraino ha ribadito l’apertura di Kiev al dialogo, ma ha sottolineato che “ il cessate fuoco, la Russia lo rifiuta ”, osservando come “nulla è cambiato dallo scorso anno”. Zelensky ha ricordato che gli ucraini sono “persone pacifiche”, accusando Mosca di aver rapito “migliaia” di bambini e chiedendosi “quanto tempo ci vorrà per riportarli a casa”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: arringa - zelensky
Cernobbio, al Forum Ambrosetti riflettori su economia e geopolitica. In apertura Zelensky. Stasera previsto il ministro Tajani. Segui tutti gli aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook
Vertice Trump-Zelensky, Meloni: “Inizia nuova fase, supporteremo sforzi verso la pace” - "Oggi inizia una nuova fase dopo tre anni, grazie a Trump e grazie allo stallo sul campo”: così la premier italiana Giorgia Meloni è intervenuta durante il meeting con Donald Trump, Volodymyr Zelensky ... Segnala tg24.sky.it
Zelensky, abbiamo bisogno di una pace giusta - "Un'Ucraina unita non sarà mai più costretta nella storia a quella vergogna che i russi chiamano compromesso. Secondo notizie.tiscali.it