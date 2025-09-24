L’arringa di Zelensky all’Onu | La pace dipende da armi ed alleanze

New York, 24 settembre 2025 – Nel suo intervento all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Volodymyr Zelensky ha esordito con un messaggio forte e diretto: “ Se una nazione vuole la pace deve ancora lavorare sulle armi ”. Ha quindi avvertito che “non la legge internazionale, non la cooperazione ma le armi decidono chi sopravvive”. Il leader ucraino ha ribadito l’apertura di Kiev al dialogo, ma ha sottolineato che “ il cessate fuoco, la Russia lo rifiuta ”, osservando come “nulla è cambiato dallo scorso anno”. Zelensky ha ricordato che gli ucraini sono “persone pacifiche”, accusando Mosca di aver rapito “migliaia” di bambini e chiedendosi “quanto tempo ci vorrà per riportarli a casa”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it