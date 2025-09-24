L' armonie trio inaugura i Concerti d’autunno
L’Associazione Seven Arts presenta la terza edizione della rassegna “Concerti d’Autunno”, un appuntamento che, in pochi anni, è riuscito a conquistare un posto di rilievo nella vita culturale cittadina. Quest’anno l’iniziativa si distingue per una scelta significativa: l’intero programma sarà. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Grande musica questa domenica sul Colle San Bernardo! Il trio jazz Beccalossi-Corini-Sigurtà riempirà l'eremo con note di classe a partire dalle ore 17. Si tratta del terzo appuntamento della rassegna SPAZI E ARMONIE promossa dall'Assessorato alla C - facebook.com Vai su Facebook
L'armonie trio inaugura i “Concerti d’autunno”; Il jazz del “Landscape Trio” inaugura l’estate di “Zoldo palco”; Trio North Wind in concerto al Levanto Music Festival Amfiteatrof.
Tropea, successo per i concerti di settembre della rassegna Armonie della Magna Graecia - La manifestazione che valorizza il territorio e attrae pubblico internazionale, continua con un concerto a lume di candela lunedì 15 nell’ex Monastero di Santa Chiara ... Scrive ilvibonese.it
La musica classica scende in piazza a Porto San Giorgio: sei concerti con Armonie della sera - PORTO SAN GIORGIO Il conservatorio porta la musica classica in piazza per allietare residenti e turisti. Come scrive corriereadriatico.it