L' approfondimento di Dossier le precisazioni della Chiesa Nazionale di Scientology d’Italia
Riceviamo e pubblichiamo:In merito all’articolo intitolato “Centri fantasma e colloqui via chat per attrarre nuovi adepti: dentro il mondo oscuro di Scientology", precisiamo quanto segue:In Scientology non c'è nulla di oscuro, la sua dottrina, le pratiche e le finalità sono spiegate in decine di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: approfondimento - dossier
Appartamenti svaligiati in pochi minuti a Foggia: così facciamo sapere ai ladri che non siamo in casa. Ci sono una serie di escamotage, segni, simboli e trucchetti da conoscere per evitare visite sgradite da parte dei ladri L'APPROFONDIMENTO DOSSIER - facebook.com Vai su Facebook
L'approfondimento di Dossier, le precisazioni della Chiesa Nazionale di Scientology d’Italia; La settimana di Dossier: le ombre dietro il Sicilia Classica Festival, Palermo avrà il suo bosco verticale.