L' appello di Roberto Bolle per Gaza dal palco del teatro alla Scala | Stop al genocidio

L'étoile ha voluto dire «no» al massacro in corso a Gaza con un gesto forte e chiaro: alla fine del suo Bolero ha portato sul palco della Scala - assieme a tutto il corpo di ballo, ai musicisti e alle maestranze - una bandiera palestinese, mentre alle sue spalle compariva la scritta «Stop al genocidio». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - L'appello di Roberto Bolle per Gaza dal palco del teatro alla Scala: «Stop al genocidio»

Minacce mafiose a Roberto Saviano e Rosaria Capacchione, confermate le condanne in Appello al boss Bidognetti e all’avvocato Santonastaso

Minacce mafiose a Roberto Saviano e Rosaria Capacchione, confermate le condanne in Appello al boss Bidognetti e all’avvocato Santonastaso. Lo scrittore: «Mi hanno rubato la vita»

Milano, dal palco de La Scala l'appello di Roberto Bolle per Gaza: "Stop al genocidio" - Nel giorno dello sciopero generale promosso dai sindacati di base in sostegno al popolo palestinese, anche il mondo del balletto ha voluto dare un segnale di solidarietà. Come scrive tg.la7.it