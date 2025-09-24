L' appello di Roberto Bolle per Gaza dal palco del teatro alla Scala | Stop al genocidio

L'étoile ha voluto dire «no» al massacro in corso a Gaza con un gesto forte e chiaro: alla fine del suo Bolero ha portato sul palco della Scala - assieme a tutto il corpo di ballo, ai musicisti e alle maestranze - una bandiera palestinese, mentre alle sue spalle compariva la scritta «Stop al genocidio». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Milano, dal palco de La Scala l'appello di Roberto Bolle per Gaza: "Stop al genocidio" - Nel giorno dello sciopero generale promosso dai sindacati di base in sostegno al popolo palestinese, anche il mondo del balletto ha voluto dare un segnale di solidarietà. Come scrive tg.la7.it

