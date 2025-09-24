L’appello alla concordia ’divide’ Le minoranze si alzano e se ne vanno

Doveva essere un momento istituzionale, dedicato alla memoria storica e alla valorizzazione dell’attività e dell’importanza del Consiglio comunale di Reggio Emilia per un sano confronto democratico, ma si è "trasformato in un episodio politico controverso". Commentano così gli esponenti dell’opposizione "l’invito" di Matteo Iori a collaborare per il bene della città, durante la cerimonia in Sala del Tricolore. Tanto che i consiglieri di Fratelli d’Italia, Lega e Coalizione civica hanno deciso di abbandonare la cerimonia in segno di protesta. La pietra della discordia sarebbe stata la frase: "Pensate cosa si potrebbe fare a Reggio se l’opposizione la smettesse di dipingere questa città come insicura, come sporca, come invivibile, contribuendo in qualche modo al disamore per la città stessa da parte dei suoi abitanti e al conseguente desiderio di abbandonarla, di non curarla, di non investirci, di non sostenerla". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

