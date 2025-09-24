L’app di Gemini attende piccole modifiche all’interfaccia utente e la funzione Progetti
Google sta mettendo a punto alcune novità per l'app di Gemini su Android, tra una semplificazione della UI e la nuova funzionalità Progetti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: gemini - attende
Gemini guadagna la nuova icona “arcobaleno” e attende la funzione “Chat Temporanea”
Google Traduttore attende la nuova modalità conversazionale potenziata da Gemini
Boxe, Melissa Gemini debutta con una vittoria ai Mondiali e attende una rivale di spessore
Boxe, Melissa Gemini debutta con una vittoria ai Mondiali e attende una rivale di spessore - - X Vai su X
Arresto Baby Gang, il suo legale: “Nessun problema per i concerti”. L’interrogatorio del trapper all’indomani dell’arresto per detenzione illegale di armi. Si attende la decisione del giudice - facebook.com Vai su Facebook