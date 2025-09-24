L' anziana che riga le auto prima di andare a messa in chiesa

É stata denunciata per danneggiamento aggravato l'80enne novarese che nei giorni scorsi è stata sorpresa mentre rigava alcune auto parcheggiate nel centro di Santa Maria Maggiore, in Val Vigezzo.La donna, residente in provincia di Novara, è stata fermata dai carabinieri all'uscita dalla chiesa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

