L' anziana che riga le auto prima di andare a messa in chiesa

Novaratoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

É stata denunciata per danneggiamento aggravato l'80enne novarese che nei giorni scorsi è stata sorpresa mentre rigava alcune auto parcheggiate nel centro di Santa Maria Maggiore, in Val Vigezzo.La donna, residente in provincia di Novara, è stata fermata dai carabinieri all'uscita dalla chiesa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

