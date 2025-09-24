L’anno nero dell’olio | mosca e lebbra nelle olive raccolto distrutto
Pesaro, 24 settembre 2025 – Mosca e lebbra degli ulivi, grave malattia questa causata da un fungo: la raccolta delle olive è stata quasi distrutta con cali fino all’ottanta per cento: “Non raccolgo nulla, è t utto distrutto dalla mosca, altroché previsioni ottimistiche come ci è capitato di sentire in televisioni da importanti associazioni agricole nazionali che piuttosto dovrebbero ora mobilitarsi per aiutare i produttori – dice Roberto Lucarelli da Cartoceto – la lebbra degli ulivi ha distrutto tutto. Il meteo ha minato il raccolto. Per fortuna ho ancora scorte di olio extravergine dello scorso anno che vendo allo stesso prezzo, 15 euro, perché non bisogna approfittare dei consumatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: anno - nero
