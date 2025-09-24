Domani, giovedì 25 settembre, Fedele Votino e Gabriella Meoni festeggiano il loro sessantesimo anniversario di matrimonio. Ottantacinque anni lui, 81 lei, hanno trascorso insieme gran parte della loro vita e insieme hanno anche contribuito allo sviluppo economico e sociale della comunità di Montale con una serie di attività commerciali che hanno creato occupazione e sono stati luoghi di incontro e frequentazione per generazioni di montalesi. Inseparabili non soltanto nel privato e nelle iniziative imprenditoriali, Fedele e Gabry hanno condiviso anche una passione di famiglia, quella per lo sport e in particolare per il podismo, tramessa anche ai figli Valeriano e Vania. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'anniversario. Sessant'anni sempre insieme