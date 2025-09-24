L?anestesista sciopera per Gaza rinviato l?intervento alla paziente con il cancro | Ho pianto tutto il giorno
ANCONA L?anestesista sciopera per Gaza e l?intervento di rimozione del cancro al seno salta. La storia è quella di E. M., libera professionista ascolana di 40 anni, che. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
