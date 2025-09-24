Landucci osa in TV con Monica Bertini | Noi della vecchia generazione preferiamo le donne

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vice allenatore del Milan si lascia andare ad apprezzamenti in diretta rivolti alla conduttrice. "Monica è molto. molto bella" In studio c'è Panucci che gli fa da sponda: "Oh. anche noi preferiamo le donne". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: landucci - monica

landucci osa tv monicaLanducci osa in TV con Monica Bertini: “Noi della vecchia generazione preferiamo le donne” - Il vice allenatore del Milan si lascia andare ad apprezzamenti in diretta rivolti alla conduttrice. Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Landucci Osa Tv Monica