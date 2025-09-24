Landini cavalca l’onda della Flotilla Sinistra e Cgil all’ultima spiaggia | non gli resta che Gaza…

Landini torna con la grancassa preparandosi all’autunno caldo e cavalcando la questione Flotilla. E con tanto di squilli di trombe e rulli di tamburi, dopo una parentesi strategicamente attendista, scioglie la prognosi: «Sì, pensiamo di partecipare» al presidio organizzato per le ore 14 di oggi a Montecitorio a sostegno della popolazione palestinese e della Global Sumud Flotilla », annuncia solenne il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a margine della premiazione del concorso “Il futuro del lavoro”, promosso dalla Cgil e rivolto alle studentesse e agli studenti delle Accademie di Belle Arti statali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

