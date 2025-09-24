Lamine Yamal è la nuova superstar del calcio

Non ha ancora il Pallone d’Oro tra le mani, perché quest’anno è andato a Ousmane Dembélé, ma Lamine Yamal è già un campione. Alla sua prima vera stagione da protagonista ha chiuso secondo nella classifica del premio individuale più ambito e si è portato a casa il Kopa Trophy, quello riservato al miglior giovane dell’anno. Non male per un diciottenne che, fino a pochi mesi fa, veniva raccontato soprattutto come la promessa più luminosa del Barcellona. In realtà la promessa è già diventata realtà. Yamal si è preso lo spazio che conta e lo ha fatto con una naturalezza incredibile: non il «nuovo Messi» buono solo per i titoli clickbait, ma un giocatore che sembra aver saltato qualsiasi fase intermedia e che oggi è già il presente del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Lamine Yamal è la nuova superstar del calcio

In questa notizia si parla di: lamine - yamal

L’intrattenitore nano difende Lamine Yamal per le accuse di sfruttamento mentre la fila di partito rimbomba

Punteggi di lamine Yamal ma Barcellona detenuto da Rayo Vallecano

Lamine Yamal e le regole della festa per i 18 anni: gli invitati sapranno il posto solo 24 ore prima

Chi impedirà a Lamine Yamal di dominare il Pallone d'Oro per dieci anni? Gli altri candidati: da Mbappé a Haaland e Doué goal.com/it/liste/chi-p… - X Vai su X

Lamine Yamal perde il Pallone d'Oro 2025. La fidanzata lo consola ma "la famiglia è contraria" - facebook.com Vai su Facebook

L’Inter ha il prossimo fenomeno | è il nuovo Lamine Yamal; Pallone d’Oro Dembele è il vincitore | la classifica e tutti i premiati; Lamine Yamal la nuova fidanzata è Nicki Nicole? La foto insieme sui social.

Lamine Yamal è la nuova superstar del calcio - Dal premio Kopa al red carpet con Dolce&Gabbana: il futuro del calcio ha il volto di un ragazzo che gioca, e si veste, come se fosse sempre stato destinato a stare qui ... Scrive gqitalia.it

Lamine Yamal e il suo Patek Philippe da 120.000 euro per il Pallone d'Oro 2025 - Lamine Yamal ha fatto colpo al gala del Pallone d'Oro 2025 non solo in virtù del carisma acquisito grazie a un indiscutibile talento calcistico, ma anche per il suo stile ... Lo riporta gqitalia.it