L' amico di Ciro Grillo si difende | Ero solo durante il rapporto

Dopo la sentenza di primo grado per il caso di violenza sessuale di gruppo - 8 anni a Grillo Jr, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria e 6 anni e mezzo a Corsiglia - sia le vittime che alcuni degli imputati hanno deciso di non commentare. Ma non Francesco Corsiglia. Il giovane manager alberghiero tenta di giustificarsi - come racconta a La Stampa - chiarendo: " Sono innocente e voglio lottare ancora con tutte le mie forze per dimostrarlo. Credo nella giustizia e ci crederò fino in fondo ", spiegando che il suo obiettivo è trovare " giudici che si convinceranno della mia estraneità dei fatti ". La sentenza dei togati sui fatti del luglio 2019 avvenuti in Costa Smeralda ha giudicato i quattro giovani genovesi colpevoli di reato di violenza sessuale di gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'amico di Ciro Grillo si difende: "Ero solo durante il rapporto"

In questa notizia si parla di: amico - ciro

... un mio grande amico ... Ciro Petrone, attore! Sono molto affezionato a lui. - facebook.com Vai su Facebook

Processo per stupro di gruppo, Ciro Grillo e i suoi 3 amici condannati; Ciro Grillo condannato a 8 anni per stupro di gruppo su due ragazze: stessa pena agli amici Lauria e Capitta, 6 anni e mezzo per Corsiglia; Ciro Grillo condannato per stupro di gruppo con gli amici. La sentenza di Tempio Pausania.

Ciro Grillo condannato a 8 anni per stupro di gruppo su due ragazze: stessa pena agli amici Lauria e Capitta, 6 anni e mezzo per Corsiglia - Si chiuderà oggi, con la sentenza di primo grado del Tribunale di Tempio Pausania, il processo per violenza sessuale di gruppo ai danni di due giovani donne, che ... Si legge su leggo.it

Ciro Grillo condannato per stupro di gruppo con gli amici. La sentenza di Tempio Pausania - Sei anni e sei mesi per Francesco Corsiglia, accusati da una ragazza italo norvegese per fatti relativi all’estate 2019. Secondo quotidiano.net