L' allerta meteo passa senza grandi conseguenze | fossi ingrossati e alberi pericolanti

Gli interventi riconducibili alle precipitazioni intense che hanno interessato la Bassa Friulana e la provincia di Pordenone nella mattinata del 24 settembre sono stati circa venti. Secondo quanto riportano i vigili del fuoco, le zone dove si è concentrato il maggior numero di interventi sono la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: allerta - meteo

Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo

Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati

Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

? Allerta Meteo, ecco il freddo e la prima neve! Il maltempo continua, e l'Uragano Gabrielle fa paura! youtu.be/KXWev-RXg7I - X Vai su X

ALLERTA METEO La Regione Toscana ha emesso un Bollettino di criticità: GIALLO per rischio TEMPORALI FORTI e IDROGEOLOGICO IDRAULICO reticolo minore in corso fino alle 08:00 di mercoledì 24 settembre 2025 valido per tutti i comuni dell'Unio - facebook.com Vai su Facebook

L'allerta meteo passa senza grandi conseguenze: fossi ingrossati e alberi pericolanti; In Campania l’allerta meteo passa da giallo ad arancione; Toscana, l'allerta meteo passa da gialla ad arancione: ecco dove.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 24 settembre: le regioni a rischio - Temporali e nubifragi si spostano anche a sud senza lasciare il nord e per domani 24 settembre la Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo arancione ... Secondo fanpage.it

Maltempo senza fine sull’Italia, ancora nubifragi e grandine da domani: allerte meteo da Nord a Sud - Dalla mattinata di mercoledì un nuovo peggioramento colpirà le zone già flagellate dal maltempo per poi estendersi fino alla Sicilia ... Come scrive msn.com