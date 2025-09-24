L' allarme | Violenza sessuale in carcere Sicilia regione con più casi dopo la Campania

“Il provvedimento della direttrice del carcere di Pavia della consegna di 720 preservativi ai detenuti, motivando l'iniziativa come misura a 'carattere terapeutico' altro non è che l’ammissione che in carcere si fa sesso, ma purtroppo non sempre consensuale”. Così Aldo Di Giacomo, segretario del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il provvedimento della direttrice del carcere di Pavia della consegna di 720 preservativi ai detenuti, motivando l'iniziativa come misura a carattere "terapeutico" altro non è che l'ammissione che in carcere si fa sesso, ma purtroppo non sempre consensuale. In Sicilia 14 casi l'anno, ma molti restano sommersi.

