L' allarme di Nadal | Non sono io quello che appare in alcuni video in rete

Il maiorchino, poco presente sui social, costretto a spiegare con un post su X. Ci sono filmati realizzati con l'AI in cui un Rafa "artificiale" invita ad investire sulle cryptovalute. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'allarme di Nadal: "Non sono io quello che appare in alcuni video in rete"

Nadal smaschera la truffa dei video pubblicitari: "Non sono io, qualcuno imita il mio aspetto e la mia voce" - Rafa Nadal mette in guardia i fan dai falsi video pubblicitari: Qualcuno imita il mio aspetto e la mia voce, in realtà non ho autorizzato proprio nulla. Riporta sport.virgilio.it