L' allarme dei sindacati | Turni massacranti e carenza di personale nel presidio sanitario
“I lavoratori di S. Pier Damiano Hospital e Maria Cecilia Hospital attendono da oltre un anno e mezzo risposte concrete su temi fondamentali come la gestione dei turni di lavoro, la carenza di personale infermieristico, l’eccessivo carico di lavoro, i buoni pasto e gli incentivi. Su questi temi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: allarme - sindacati
Nuovo grido d’allarme dei sindacati. “Vigili del fuoco, organici miseri”
'Situazione sempre più grave in SiderAlloy', allarme sindacati
Orio al Serio, l’allarme dei sindacati dopo la morte di Andrea Russo: «Tragedia sfiorata già 2 mesi fa, troppo facile raggiungere la pista dell’aeroporto»
Stellantis ferma Pomigliano, breve stop per Panda e Tonale. L'allarme dei sindacati - X Vai su X
Rendiconto INPS, la provincia di Trapani tra lavoro precario e spopolamento: l'allarme dei sindacati Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook
L'allarme dei sindacati: Turni massacranti e carenza di personale nel presidio sanitario; New Princes compra Carrefour e fa scattare l’allarme: sindacati pronti alla mobilitazione; Polizia, personale “addio”. L’allarme dei sindacati: «Nel nuovo piano 0 unità».
Ferie negate e turni massacranti: fuga degli infermieri dall’Ausl Romagna - A denunciarlo è il sindacato delle professioni infermieristiche NurSind, che punta i riflettori su una crisi sistemica ... Riporta infermieristicamente.it
Infermieri stremati, allarme anche a Forlì - Il sindacato delle professioni infermieristiche Nursind descrive così le condizioni in ... Scrive corriereromagna.it