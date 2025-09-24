L' allarme dei sindacati | Turni massacranti e carenza di personale nel presidio sanitario

“I lavoratori di S. Pier Damiano Hospital e Maria Cecilia Hospital attendono da oltre un anno e mezzo risposte concrete su temi fondamentali come la gestione dei turni di lavoro, la carenza di personale infermieristico, l’eccessivo carico di lavoro, i buoni pasto e gli incentivi. Su questi temi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it