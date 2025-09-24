L’alimentazione al centro | Basta diete di Google Seminari nelle scuole
Due cavalli di battaglia da trasformare in legge se eletta nel parlamentino regionale per Valentina Guttadauro: " Scienze della nutrizione obbligatoria nelle scuole superiori e incontri programmati per sensibilizzare le scuole calcio sulla centralità della corretta alimentazione per gli sportivi". E’ quanto promette la coaching alimentare, biologa nutrizionista, farmacista ospedaliera e candidata civica nella lista E’ ora! per Alessandro Tomasi presidente nel collegio di Firenze città. Educazione alimentare: come siamo messi in Toscana? "Non sappiamo bene cosa voglia dire nutrirsi. Da un lato si prendono sottogamba gli effetti negativi e infiammatori di certi cibi e dall’altro si sottovalutano le proprietà benefiche degli alimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Alimentazione: il libro ‘A spasso con Lucy’, la carne al centro dell’evoluzione
