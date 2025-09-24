L' alcol aumenta il rischio di demenza in qualsiasi quantità
AGI - Bere qualsiasi quantità di alcol aumenta probabilmente il rischio di sviluppare demenza, il che smentisce l'idea che un consumo moderato sia protettivo. Lo rivela uno studio guidato da Anya Topiwala, dell'Università di Oxford, nel Regno Unito, pubblicato su BMJ Evidence Based Medicine. Questo è il più grande studio del suo genere a integrare dati osservazionali e genetici sul consumo di alcol e rischio di demenza. L'analisi, condotta su oltre 559.000 partecipanti di età compresa tra 56 e 72 anni provenienti dal Million Veteran Program USA e dalla UK Biobank, ha monitorato i casi di demenza nel tempo. 🔗 Leggi su Agi.it
