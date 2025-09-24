Lainey Reid chiude il torneo SPEED in bellezza match titolato contro Sol Ruca a No Mercy
Nel corso delle ultime settimane a NXT si è svolto un torneo per stabilire chi avrebbe affrontato Sol Ruca per il WWE Speed Title a No Mercy. Questa settimana, alla NXT Arena, la finale ha visto sfidarsi Candice LeRae e Lainey Reid. Come da regolamento dei match d i WWE Speed, l’incontro è durato solo tre minuti. Nailed it, @ColeCuster! @TheCWSports pic.twitter.comtpG0GooLxi — WWE (@WWE) September 24, 2025 Sol Ruca e Zaria hanno seguito il match, comunicando tra loro tramite lavagnette cancellabili. L’incontro parte con Candice che colpisce con una Step Up Back Senton, ma manca un Moonsault dalle corde quando Lainey si sposta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: lainey - reid
Lainey Reid si aggiudica un match per il WWE Speed Women's Title, sconfitta Candice LeRae a NXT!; WWE: NXT lancia un torneo cross-promotion, in palio una chance contro Sol Ruca per il WWE Speed Title; Vittoria di Lainey Reid nel torneo femminile di WWE Speed, sconfitta Faby Apache a NXT!.
Lainey Reid chiude il torneo SPEED in bellezza, match titolato contro Sol Ruca a No Mercy - Nel corso delle ultime settimane a NXT si è svolto un torneo per stabilire chi avrebbe affrontato Sol Ruca per il WWE Speed Title a No Mercy. Si legge su zonawrestling.net