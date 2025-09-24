Ladro di biciclette preso nel cortile di casa colluttazione nella fuga | recuperata una mountain bike appena rubata

Rimini, 24 settembre 2025 – La polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino rumeno di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentata rapina impropria aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato sorpreso all’interno del cortile di un’abitazione mentre tentava di impossessarsi di una bicicletta. Il proprietario, richiamato dai rumori, è intervenuto per impedirgli la fuga, ma è stato aggredito verbalmente e fisicamente. Una ragazza presente ha quindi allertato la centrale operativa. Sul posto sono intervenute le Volanti, che hanno individuato il sospettato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

