Ladri scatenati furti in sette chiese L’allarme del vescovo | Fedeli vegliate

Pistoia, 24 settembre 2025 – Un’ondata di furti ha colpito in soli due giorni diverse parrocchie del territorio diocesano, lasciando sgomento e dolore nelle comunità cristiane. I ladri, agendo con estrema rapidità hanno preso di mira le chiese di Validibrana, Capostrada, Belvedere, San Biagio, Piuvica, Quarrata e Torri, sottraendo pissidi, calici e il denaro raccolto nei candelabri delle offerte. Sono state interessate anche alcune parrocchie della diocesi di Pescia. Non si tratta di episodi isolati, ma di un vero e proprio raid che rivela serialità e pianificazione. Dalla diocesi si leva un accorato appello agli stessi fedeli perché veglino sulle loro chiese per scongiurare furti e profanazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
