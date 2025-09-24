Pistoia, 24 settembre 2025 – Un’ondata di furti ha colpito in soli due giorni diverse parrocchie del territorio diocesano, lasciando sgomento e dolore nelle comunità cristiane. I ladri, agendo con estrema rapidità hanno preso di mira le chiese di Validibrana, Capostrada, Belvedere, San Biagio, Piuvica, Quarrata e Torri, sottraendo pissidi, calici e il denaro raccolto nei candelabri delle offerte. Sono state interessate anche alcune parrocchie della diocesi di Pescia. Non si tratta di episodi isolati, ma di un vero e proprio raid che rivela serialità e pianificazione. Dalla diocesi si leva un accorato appello agli stessi fedeli perché veglino sulle loro chiese per scongiurare furti e profanazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ladri scatenati, furti in sette chiese. L’allarme del vescovo: “Fedeli, vegliate”