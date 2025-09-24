L' addio ad Antonio Tony Vecchiarino | Tra i migliori vigili che Viterbo abbia avuto

Sacro Cuore strapiena per l'ultimo saluto ad Antonio Vecchiarino. Lunedì pomeriggio, 22 settembre, la chiesa del quartiere Pilastro di Viterbo ha accolto amici, familiari e colleghi per i funerali di Tony, come tutti lo conoscevano, morto prematuramente il 20 settembre a 68 anni.Ex agente della. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

