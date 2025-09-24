L’Addio a Claudia Cardinale | la Regina del Cinema Italiano Morta a 87 Anni

Claudia Cardinale: Un’Icona del Cinema tra Italia e Francia Claudia Cardinale, una delle attrici più amate e celebrate del cinema italiano, è morta martedì 23 settembre all’età di 87 anni. Nata a Tunisi da genitori siciliani, l’attrice si è spenta a Nemours, vicino a Parigi, dove risiedeva da molti anni. La sua scomparsa lascia un . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - L’Addio a Claudia Cardinale: la Regina del Cinema Italiano Morta a 87 Anni

