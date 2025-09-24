Laboratorio di argilla e terracotta ' Calamite che passione'

Cataniatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CALAMITE CHE PASSIONE - Chi non ha una calamita sul frigorifero alzi la mano? Nel laboratorio di oggi, aiutati dall'artista Barbara Mileto, i partecipanti daranno sfogo alla fantasia e creeranno i propri magneti. 7+ max 8 partecipanti. Per info e prenotazioni contattare la libreria al numero. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: laboratorio - argilla

