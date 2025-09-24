Laboratorio di argilla e terracotta ' Calamite che passione'
CALAMITE CHE PASSIONE - Chi non ha una calamita sul frigorifero alzi la mano? Nel laboratorio di oggi, aiutati dall'artista Barbara Mileto, i partecipanti daranno sfogo alla fantasia e creeranno i propri magneti. 7+ max 8 partecipanti. Per info e prenotazioni contattare la libreria al numero. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: laboratorio - argilla
Espositori, artigiani, produttori agricoli e un laboratorio d'argilla: in piazza Palazzo di Città arriva Artiflor, un mercatino speciale
LABORATORIO DI ARGILLA – PN ESTATE -Forme in divenire, verso la trasformazione finale I manufatti realizzati dai ragazzi del corso di argilla sono il frutto di un percorso creativo fatto di impegno, cura e sensibilità. Ogni pezzo racconta la capacità di plasma - facebook.com Vai su Facebook
Laboratorio di argilla e terracotta 'Calamite che passione'; ’A mano libera’. Un laboratorio di terracotta per ragazzi autistici.
’A mano libera’. Un laboratorio di terracotta per ragazzi autistici - ’A Mano libera’, è un laboratorio di terracotta – nato a Crotone dall’impegno dell’Associazione Autismo KR – destinato a ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico. Secondo quotidiano.net
Argilla, fotografia e disegno. Un laboratorio “fatto ad arte” - Continua la collaborazione avviata a ottobre tra Casa Testori e l’istituto comprensivo Giovanni Testori di Novate, ... Si legge su ilgiorno.it