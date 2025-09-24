Laboratori e incontri con la scienza | a Milano torna la ' Notte dei ricercatori'

Venerdì 26 settembre, in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia torna l'Open Night, evento gratis con laboratori, visite, performance e incontri con le persone che ogni giorno si occupano di ricerca, scienza e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Open Night per la Notte Europea dei Ricercatori 2025 con incontri, installazioni e speed date della scienza - Venerdì 26 settembre 2025, in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori si svolge al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci (vi ... mentelocale.it scrive

Festival dell'Ingegneria 2025: laboratori aperti, incontri, spettacoli, eventi per bambini e ragazzi - Da venerdì 19 a domenica 21 settembre 2025 si svolge a Milano la quinta edizione del Festival Ingegneria dell’Ingegneria, organizzato dal Politecnico di Milano presso il Campus Bovisa (via Candiani) e ... Lo riporta mentelocale.it