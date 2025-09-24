Labirinti d' inchiostro un viaggio poetico di Marzia Venturelli

Il libro "Labirinti d'inchiostro" di Marzia Venturelli, edito da Bertoni, è una raccolta di poesie che si distingue per la sua capacità di coniugare parole e narrazione. Le poesie di Venturelli nascono da un'esperienza autobiografica di osservazione, offrendo al lettore un'esperienza coinvolgente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

"Labirinti d'inchiostro", un viaggio poetico di Marzia Venturelli

