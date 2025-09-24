La vicesindaca attacca Geofor | Troppi mancati ritiri di rifiuti Chiederemo i rimborsi all’Ato
SANTA CROCE Rifiuti abbandonati in alcune strade e zone di Santa Croce. La vicesindaca e assessora all’ambiente Sonia Boldrini, in un post sui social, se la prende con Geofor e con alcuni cittadini incivili. "Queste sono solo poche immagini del degrado che, purtroppo, siamo costretti a vivere da mesi con Geofor – le parole di Boldrini – È evidente che alcuni cittadini incivili continuano a sporcare la città, ma è altrettanto chiaro che il servizio deve funzionare. Da mesi abbiamo chiesto più volte un confronto costruttivo con Geofor per risolvere le criticità, senza risultati concreti. Ogni giorno ci troviamo a segnalare mancati ritiri e passaggi della spazzatrice saltati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
