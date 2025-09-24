Il Marvel Universe è popolato da personaggi dotati di poteri straordinari, molti dei quali risultano praticamente imbattibili. Tra questi, il Hulk si distingue come uno degli eroi più potenti e difficili da sconfiggere in solitaria. Recenti eventi narrativi hanno dimostrato che anche il gigante verde può essere messo al tappeto da un avversario inaspettato. Questo articolo analizza un episodio particolarmente significativo, in cui una figura emergente ha sfidato e sconfitto Hulk durante un combattimento nel contesto di “Battleworld #1”. la nuova protagonista che ha abbattuto l’hulk. una vittoria inaspettata e destinata a entrare nella storia degli avvenimenti marvel. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - La vespa vendicativa sconfigge hulk in battleworld 1, conferma marvel