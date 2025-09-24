LA VERA ITALIA! Belgio ridimensionato, gli azzurri dominano e accedono in semifinale ai Mondiali!.

L’Italia ha travolto il Belgio con un perentorio 3-0 (25-13; 25-18; 25-18) e si è qualificata alle semifinali dei Mondiali 2025 di volley maschile. La nostra Nazionale ha chiuso i conti in ottanta minuti di gioco, sciorinando una superiorità schiacciante sul campo di Pasay City (Manila, Filippine) e riscattando la sconfitta rimediata settimana scorsa al tie-break nello scontro diretto della fase a gironi. I Campioni del Mondo in carica hanno voltato pagina e hanno ampiamente giganteggiato contro i Red Dragons, operando un deciso cambio di ritmo e intensificando la caratura del proprio gioco. Che gli azzurri avessero svoltato si era capito tra la sfida da dentro o fuori con l’Ucraina nell’ultimo match della fase a gironi e l’ottavo di finale contro l’Argentina (entrambi vinti per 3-0), ma oggi gli uomini del CT Fefé De Giorgi hanno dato vita a un ulteriore step tecnico e mentale: più intensità offensiva, migliore tenuta difensiva, servizio più ficcante e muro solido per frenare ogni velleità del sestetto guidato da coach Emanuele Zanini, oggi davvero incapace di contrastare i detentori del titolo iridato e rimasto in balia degli avversari per l’intera durata di un confronto a senso unico. 🔗 Leggi su Oasport.it

