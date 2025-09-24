La Val di Scalve si racconta | al via la prima edizione del festival culturale

La Valle di Scalve si prepara ad accogliere la prima edizione del Festival culturaleVal di Scalve: laboratorio di comunità ”, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre. L’iniziativa, nata dal progetto di ricerca dell’ Università di Bergamo con Scalve Mountain e la Comunità montana, coinvolge i comuni di Azzone, Colere, Schilpario e Vilminore di Scalve. Il festival sarà itinerante, con tappe nei diversi paesi e spostamenti in navetta. Si parlerà di beni comuni, agricoltura e allevamento, turismo delle radici, attività sportive e rigenerazione del patrimonio industriale. Il programma prevede incontri, tavoli di lavoro, mostre fotografiche e spazi di approfondimento scientifico curati da ricercatori e dottorandi dell’ateneo bergamasco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

