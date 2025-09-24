La Vacca di Elvira Buonocore in scena al Piccolo Bellini | un racconto di desiderio e ribellione

Dal 30 settembre al 5 ottobre al Piccolo Bellini andrà in scena “ LA VACCA ”, spettacolo della Compagnia B.E.A.T. Teatro, di Elvira Buonocore con la regia di Gennaro Maresca. In scena gli attori: Vito Amato, Anna De Stefano e Gennaro Maresca. Estate torrida in un’imprecisata periferia napoletana. Una terra apatica, annientata da una volontà di potenza e sviluppo industriale che non conosce legami né bisogni. Qui due fratelli giovanissimi, Donata e Mimmo, vivono un’esistenza piccola e quasi incosciente, ignota agli adulti. Schiacciati dall’indifferenza su un eterno grigiore, i corpi sembrano spenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it