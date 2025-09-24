La Turchia butta in carcere un comico e un rapper per una presunta battuta sull’Islam.

Un comico e un rapper sono finiti in carcere in Turchia per una battuta sull’Islam. Un tribunale di Istanbul ha ordinato l’arresto dello YouTuber Bogac Soydemir, conduttore del programma Soguk Savas, e del suo ospite Enes Akgunduz, perché avrebbero fatto durante una trasmissione una battuta sull’hadith «il vino è la madre di tutti i mali». L’accusa. Secondo l’accusa lo scherzo sull’insegnamento del profeta Maometto potrebbe incitare all’odio religioso. I due si sono scusati dopo la trasmissione. In tribunale hanno negato ogni illecito. Soydemir ha detto di non avere alcuna intenzione di suscitare odio. 🔗 Leggi su Open.online