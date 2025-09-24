Giordano Ricomincia la campagna europea. E tra i calciatori più attesi, in casa del Bologna, non può che esserci quel Riccardo Orsolini reduce da una stagione record da 15 reti in campionato e 2 in campionato. Arriva dall’annata migliore della carriera, che gli è valsa il ritorno in nazionale, nell’anno che potrebbe valere il mondiale, ammesso e non concesso che gli azzurri riescano a sfatare il tabù qualificazione. Da sfatare, per la bandiera rossoblù Orso, c’è quella della prima rete in una competizione europea con la maglia del Bologna: già, perché nell’ultima annata da incorniciare è mancato solo il timbro in Champions. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La truppa dei rossoblù. Ciro il grande assente. Orso suona la carica