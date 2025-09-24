La truppa dei rossoblù Ciro il grande assente Orso suona la carica
Giordano Ricomincia la campagna europea. E tra i calciatori più attesi, in casa del Bologna, non può che esserci quel Riccardo Orsolini reduce da una stagione record da 15 reti in campionato e 2 in campionato. Arriva dall'annata migliore della carriera, che gli è valsa il ritorno in nazionale, nell'anno che potrebbe valere il mondiale, ammesso e non concesso che gli azzurri riescano a sfatare il tabù qualificazione. Da sfatare, per la bandiera rossoblù Orso, c'è quella della prima rete in una competizione europea con la maglia del Bologna: già, perché nell'ultima annata da incorniciare è mancato solo il timbro in Champions.
TROFEO " VITO PINTO " UN TORNEO DA APPLAUSI PER LE NOSTRE LEONESSE A CINQUE GIORNI DALL' INIZIO DEL CAMPIONATO ? Si conclude con un buon piazzamento il Trofeo Vito Pinto disputato a Molq Di Bari per la Truppa Rossobl
Ecco la truppa del Chiesanuova. C’è Shehaj per sognare in grande - Poche settimane fa, il Chiesanuova ha festeggiato allo Scirea il traguardo del mezzo secolo di attività. Da lanazione.it