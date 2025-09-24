La truffa dello sciopero | le adesioni sono un flop
Apparentemente, lunedì l'Italia è stata bloccata da uno sciopero generale indetto in solidarietà con la popolazione di Gaza e per chiedere la fine delle relazioni tra l'Italia e Israele. E senza dubbio una parte della popolazione ha conosciuto disagi, soprattutto per il blocco dei trasporti, anche perché l'interruzione del lavoro è stata accompagnata da manifestazioni ben poco pacifiche: come ha potuto ben constatare chi abbia avuto la ventura di trovarsi dalle parti della stazione centrale di Milano. La realtà, però, risulta assai diversa. In effetti, le informazioni diffuse dal Dipartimento della Funzione Pubblica mostrano un'adesione allo sciopero irrilevante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: truffa - sciopero
Tre casertani rubano 820euro ad una donna sabina con una truffa online: denunciati - facebook.com Vai su Facebook
Adesioni flop, la truffa dello sciopero; Lo sciopero dei lavoratori Manelli: Adesione totale, dopo le proteste pagati gli stipendi di agosto; Sciopero, Usb Puglia: «Nei trasporti adesione fino al 70%».
La truffa dello sciopero: le adesioni sono un flop - Apparentemente, lunedì l'Italia è stata bloccata da uno sciopero generale indetto in solidarietà con la popolazione di Gaza e per chiedere la fine delle relazioni tra l'Italia e Israele. Lo riporta msn.com
Sciopero per Gaza, i dati della vergogna: Italia bloccata dal 6% dei lavoratori - Che evidenziano come un seppur sparuto gruppo di lavoratori sia in grado di bloccare un intero ... Da iltempo.it