Apparentemente, lunedì l'Italia è stata bloccata da uno sciopero generale indetto in solidarietà con la popolazione di Gaza e per chiedere la fine delle relazioni tra l'Italia e Israele. E senza dubbio una parte della popolazione ha conosciuto disagi, soprattutto per il blocco dei trasporti, anche perché l'interruzione del lavoro è stata accompagnata da manifestazioni ben poco pacifiche: come ha potuto ben constatare chi abbia avuto la ventura di trovarsi dalle parti della stazione centrale di Milano. La realtà, però, risulta assai diversa. In effetti, le informazioni diffuse dal Dipartimento della Funzione Pubblica mostrano un'adesione allo sciopero irrilevante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La truffa dello sciopero: le adesioni sono un flop