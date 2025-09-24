La tramvia arrivi a Piazza Brembana come cento anni fa
LA RICHIESTA. L’ok unanime dal Consiglio comunale, il sindaco: «Favorirebbe lo sviluppo socio-economico. Il nostro paese strategico per la connessione con altri 19». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
