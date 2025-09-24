La tragedia di Cinzia Pinna uccisa dall’imprenditore del Vermentino Disco volante Emanuele Ragnedda | è mistero sul movente
È stato sottoposto a fermo per indiziato di delitto l’imprenditore del vino Emanuele Ragnedda, reo confesso dell’omicidio di Cinzia Pinna, scomparsa in Sardegna l’11 settembre scorso. Aveva percepito che il cerchio si stava pian piano chiudendo. Stamattina è quindi salito su un gommone di tre metri nel porto di Cannigione per dirigersi verso Baia Sardinia. Secondo le autorità l’obiettivo era un’improbabile fuga dalle proprie responsabilità. (ANSA FOTO) – Notizie.com Le forze dell’ordine lo stavano però monitorando e la guardia costiera lo ha intercettato in mare. 🔗 Leggi su Notizie.com
