Brivio (Lecco), 24 settembre 2025 – “Chiedo scusa ai genitori di Giorgia e Milena. È stato un incidente. Sono distrutto per quello che è successo”. A chiedere scusa ai familiari di Giorgia Cagliani e Milena Marangon, le due amiche per la pelle di 21 anni di Paderno d’Adda morte investite sabato sera a Brivio, è Krzystof Jan Lewandiwsky, il 34enne polacco che le ha travolte e uccise. Le scuse però non bastano per poter tornare a casa sua in Polonia, da sua moglie e da suo figlio di 8 anni. Il gip Salvatore Catalano ieri infatti ne ha convalidato l’arresto in carcere e ha confermato l’accusa di duplice omicidio stradale aggravato per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La tragedia di Brivio, l’investitore che ha ucciso Giorgia e Milena chiede scusa ma rimane dietro le sbarre