La tragedia di Brivio l’investitore che ha ucciso Giorgia e Milena chiede scusa ma rimane dietro le sbarre
Brivio (Lecco), 24 settembre 2025 – “Chiedo scusa ai genitori di Giorgia e Milena. È stato un incidente. Sono distrutto per quello che è successo”. A chiedere scusa ai familiari di Giorgia Cagliani e Milena Marangon, le due amiche per la pelle di 21 anni di Paderno d’Adda morte investite sabato sera a Brivio, è Krzystof Jan Lewandiwsky, il 34enne polacco che le ha travolte e uccise. Le scuse però non bastano per poter tornare a casa sua in Polonia, da sua moglie e da suo figlio di 8 anni. Il gip Salvatore Catalano ieri infatti ne ha convalidato l’arresto in carcere e ha confermato l’accusa di duplice omicidio stradale aggravato per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: tragedia - brivio
Tragedia sul lavoro: muore Andrea Civillini, operaio di Brivio
Brivio, tragedia in paese: 56enne trovato morto in casa
Brivio, tragedia in paese: 56enne trovato morto in casa
Tragedia a Brivio, la Pro Loco: «Incidente avvenuto fuori dall’area della festa» Dopo la morte di Giorgia Cagliani e Milena Marangon gli organizzatori chiariscono: «Un dolore enorme. Sulla via per Airuno e in tutte le strade del centro esaminate prima della fest - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - Le due vittime della tragedia di #Brivio sono #MilenaMarangon e #GiorgiaCagliani. La ragazza sopravvissuta è una coetanea residente in un vicino centro della #Brianza lecchese, trovata sotto shock dai primi soccorritori. Il conducente del mezzo inv - X Vai su X
Brivio Lecco | due ragazze travolte e uccise da un’auto Arrestato l’investitore; Brivio 21enni travolte e uccise mentre vanno alla festa del Paese | arrestato l’investitore.
La tragedia di Brivio, l’investitore che ha ucciso Giorgia e Milena chiede scusa ma rimane dietro le sbarre - Il giovane polacco: “Un automobilista che arrivava dall’altra parte mi ha abbagliato, quando mi sono accorto di loro era troppo tardi”. Come scrive ilgiorno.it
Tragedia a Brivio: morte due 21enni travolte da un’auto - Le ragazze stavano raggiungendo la festa del paese della Brianza lecchese ... Si legge su laprovinciadicomo.it