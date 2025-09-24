La Terra del Drago | a Maccarese un viaggio nel tempo tra storia e tradizione

Fiumicino – Il 27 e 28 settembre, dalle 11 alle 23, il C astello San Giorgio di Maccarese ospiterà la prima edizione di “La Terra del Drago – Rievocazione storica della nascita di Maccarese”, evento patrocinato dal Comune di Fiumicino, pensato per celebrare e valorizzare le radici storiche del territorio. Due giornate all’insegna della storia, della cultura: il pubblico sarà trasportato in un vero e proprio viaggio nel tempo grazie a ricostruzioni storiche medievali, un corteo in costume, musiche rinascimentali, effetti sonori immersivi e attività tipiche dell’epoca. Attraverso una narrazione coinvolgente e la presenza di figuranti in abiti storici, la manifestazione ripercorrerà i momenti salienti della nascita e dello sviluppo di Maccarese, offrendo u n’esperienza unica tra realtà e leggenda, in un contesto ricco di fascino e memoria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it