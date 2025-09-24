La Tempesta di Pigliacelli | un trionfo di emozioni tra Cassino e Frosinone
La compagnia teatrale Susy Theatre, in collaborazione con Normanna Production e Angelo Sugamosto Produzioni, annuncia con orgoglio il grande successo delle prime due date de La Tempesta di William Shakespeare, diretta da Romano Pigliacelli, che hanno animato il Teatro Romano di Cassino e Piazza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
"La Tempesta" in scena a piazza Turriziani. Domenica 14 settembre alle 21 piazza Turriziani farà da cornice a un allestimento unico della "Tempesta" di Shakespeare, diretto dal giovane regista e attore frusinate Romano Pigliacelli, interprete del corto "Chloe"
