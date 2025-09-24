La tastiera solare Logitech che si ricarica anche con la luce artificiale

Wired.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Logitech Signature Slim Solar+ K980 monta un pannello che può fare il pieno anche con l'illuminazione delle lampade. 🔗 Leggi su Wired.it

la tastiera solare logitech che si ricarica anche con la luce artificiale

© Wired.it - La tastiera solare Logitech che si ricarica anche con la luce artificiale

In questa notizia si parla di: tastiera - solare

Questa tastiera Logitech si ricarica anche con la luce artificiale; Logitech Signature Slim Solar+: tastiera wireless solare; Logitech lancia la tastiera 100% wireless: si ricarica con la luce e ha 4 mesi di autonomia.

tastiera solare logitech ricaricaUna tastiera che non deve mai ricaricarsi? Logitech presenta la Signature Slim Solar+ K980 - Logitech lancia la Signature Slim Solar+ 980, una tastiera che si ricarica con la luce solare: non dovrete mai collegarla alla corrente. Si legge su techprincess.it

tastiera solare logitech ricaricaLogitech Signature Slim Solar+ K980: la tastiera wireless che si ricarica con la luce e dura anni - Logitech Signature Slim Solar+ K980 è una tastiera wireless innovativa che sfrutta la luce solare o artificiale per rimanere carica fino a quattro mesi al buio, con batteria a lunga durata, design sot ... Segnala news.fidelityhouse.eu

Cerca Video su questo argomento: Tastiera Solare Logitech Ricarica