La svolta di Meloni Mozione sulla Palestina | Lo Stato solo senza Hamas
Una piccola svolta dopo le piazze piene per Gaza. Giorgia Meloni a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York annuncia che "la maggioranza presenterà in Parlamento una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e ovviamente l’esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo". La mozione sarà portata in Aula giovedì 2 ottobre in occasione delle comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani. La premier quindi apre all’opzione che oggi 151 Stati già hanno scelto e che ha visto negli ultimi giorni gli annunci di Regno Unito, Francia, Canada, Australia e Portogallo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
