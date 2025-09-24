Varedo (Monza Brianza), 24 settembre 2025 – Da una parte la tesi di Legambiente Lombardia, lanciata lunedì dalla presidente Barbara Meggetto, secondo cui “se si fosse realizzata l’opera più importante, la vasca prevista a Varedo, forse oggi si sarebbe potuto evitare l’allagamento a Milano ”. Dall’altra il punto di vista del sindaco di Varedo Filippo Vergan i sul cui territorio i disagi ci sono stati ma contenuti, rispetto al resto della Brianza. “Siamo alle solite – sottolinea però –. Ben venga una vasca di laminazione a Varedo, ma mancano i fondi. Come amministrazione comunale abbiamo sempre ribadito che il nostro parere è favorevole, pur sapendo che sarà una vasca di dimensioni notevol i (la capacità prevista è di 2,2 milioni di metri cubi, ndr ) nell’area ex-Snia, sul territorio in parte di Paderno Dugnano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La super vasca di Varedo senza fondi per la bonifica: “Avrebbe salvato Milano”