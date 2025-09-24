La storia di Antonella Gargiulo l'unica sopravvissuta alla strage di Cisterna Latina

Antonietta Gargiulo è l'unica sopravvissuta della strage di Cisterna di Latina avvenuta il 28 febbraio del 2018. Il carabiniere Luigi Capasso ha ferito sua moglie, si è barricato in casa e ha ucciso le loro due figlie Martina e Alessia. Ecco la ricostruzione della vicenda raccontata punto per punto. 🔗 Leggi su Fanpage.it