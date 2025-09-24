La storia del tweed | da tessuto di campagna a simbolo di eleganza urbana

Life&People.it La storia del tessuto tweed è quella di un materiale che ha attraversato secoli con la sua inconfondibile trama a spina di pesce, tanto da aver sempre rappresentato una certezza nel mondo del design tessile. Un tempo relegato al guardaroba robusto e utilitario delle campagne scozzesi, il tessuto ha vissuto una profonda trasformazione, divenendo simbolo di eleganza che unisce tradizione, resistenza e versatilità. A renderlo duraturo è la sua fondamentale consistenza strutturata, insieme alla capacità di offrire un’eccellente protezione contro il freddo invernale. Il suo legame con la Maison Chanel ne fa poi la scelta ideale per chi cerca eleganza classica nel proprio guardaroba. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

In questa notizia si parla di: storia - tweed

Amiamo i contrasti: il tweed classico che sa di storia ed eleganza, e la mini @emme_official con fiocco che aggiunge un tocco fresco e leggero. Un po’ Coco, un po’ noi - facebook.com Vai su Facebook

"Non mi reputo uno scrittore romantico, quanto un artigiano, un orologiaio". Pierre Lemaitre ti aspetta ora in libreria con "Il sol dell'avvenire", un nuovo capitolo della storia della famiglia Pelletier. - X Vai su X

Eleganza ruvida: la giacca in tweed è il capospalla dell’Autunno 2024; Le ragione del successo del tweed, tessuto dell'Autunno Inverno 2023/2024; Chanel: la sfilata autunno inverno 2022-23, omaggio al tweed e alla Scozia.

Tutte in tweed, il tessuto must-have della stagione fredda su capi e accessori - Torna puntuale nel guardaroba invernale il tweed, uno dei tessuti più amati durante la stagione fredda soprattutto per i capispalla. grazia.it scrive

Tweed, tradizione e modernità: come indossare un tessuto iconico con stile e personalità - Il tweed è molto più di un semplice tessuto: è un’icona di stile che attraversa le epoche senza mai perdere il suo fascino. Scrive ilmessaggero.it