La storia del Rizzo

2025-09-24 10:13:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Terni Calcium Ternana (Italia) è diventato il team più popolare della terza divisione italiana grazie alla nomina del suo nuovo presidente. Il team della serie C ha nominato Claudia Rizzo, un’erede multimilionaria di 23 anni, come suo nuovo presidente. L’erede milionaria Claudia Rizzo diventa il più giovane presidente del calcio italiano @ternanacalciaoficial “Cari fan Rosssoverdi, oggi non parlo solo come figlia di un uomo importante nell’acquistare il Ternana, parlo con loro come una donna, come vere appassionate di calcio e come qualcuno che ha deciso di essere coinvolto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - La storia del Rizzo

? Derby dei presidenti in Umbria? Non c'è storia: lo vince a mani basse la Ternana Calcio! ? Nell'anno del centenario è ?Claudia Rizzo?, la prima Presidente donna nella storia rossoverde! #ForzaFere #Ternana100 #NuovaEraRossoverde #

Claudia Rizzo, Presidente Ternana Calcio Claudia Rizzo è l'unica presidente donna di tutto il calcio professionistico italiano. ? Una storia che parla di coraggio, competenza e amore per i colori rossoverdi.

