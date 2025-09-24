La storia del Napoli non si ferma qui | De Laurentiis presenta il film sul quarto scudetto azzurro

Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto al termine della proiezione del nuovo film “Ag4in”: ecco le parole del presidente. Nella giornata di oggi, mercoledì 24 Settembre, sarà disponibile, in tutti i cinema, il nuovo film del Napoli. Il film, denominato “Ag4in”, è stato diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro. La pellicola racconta, di fatti, la vittoria del quarto Scudetto azzurro, con retroscena e momenti della scorsa stagione, culminata con la vittoria del tricolore: un lungo viaggio che porta i tifosi a ripercorrere la strepitosa annata di Antonio Conte e i suoi ragazzi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

