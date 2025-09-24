La storia del Napoli non si ferma qui | De Laurentiis presenta il film sul quarto scudetto azzurro
Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto al termine della proiezione del nuovo film “Ag4in”: ecco le parole del presidente. Nella giornata di oggi, mercoledì 24 Settembre, sarà disponibile, in tutti i cinema, il nuovo film del Napoli. Il film, denominato “Ag4in”, è stato diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro. La pellicola racconta, di fatti, la vittoria del quarto Scudetto azzurro, con retroscena e momenti della scorsa stagione, culminata con la vittoria del tricolore: un lungo viaggio che porta i tifosi a ripercorrere la strepitosa annata di Antonio Conte e i suoi ragazzi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
La storia continua: Matteo rinnova fino al 2028! Leggi la news https://sscnapoli.it/matteo-politano-con-noi-fino-al-2028/… #ProudToBeNapoli - X Vai su X
Chiaia, in scooter senza casco non si ferma all'alt e investe un carabiniere in servizio movida; Un Geolier “volante conquista Agnano e annuncia il ritorno al Maradona; Metro Linea 1 di Napoli, guasto alle camere di ventilazione: ferma 2 ore tra Centro Direzionale e Dante.
De Laurentiis: "Quarto Scudetto, tanta suspense! Il Napoli non si ferma qui" - Aurelio De Laurentiis nella giornata odierna ha presenziato al cinema Metropolitan di via Chiaia all'anteprima di "Ag4in", il film sul quarto Scudetto vinto dal Napoli. Secondo msn.com
Napoli, Buongiorno ancora ko ed Edo De Laurentiis sbotta contro la Lega: "Vergogna" - Il vicepresidente del Napoli Edo De Laurentiis dopo l'infortunio di Buongiorno attacca gli analisti di Stats Sport perché non mettono a disposizione dei preparatori atletici dati capaci di sviluppare ... Da sport.virgilio.it